Дембеле прибуде до Парижа для підписання контракту з ПСЖ

Дембеле продовжить кар'єру у ПСЖ.

Вінгер Барселони Усман Дембеле переходить до ПСЖ, його трансфер повністю узгоджено.

Про це повідомляє RMC.

ПСЖ та Барселона залагодили останні деталі. Сьогодні 26-річний вінгер прибуде до Парижа. Він підпише контракт п'ять років.

ПСЖ заплатить за гравця 50 млн євро, з яких Барселоні дістануться лише 25 млн євро.

Другу половину від суми угоди отримають сам Дембеле та його агент. Такими є умови відступних, які діяли до 1 серпня.

Раніше повідомлялося, що ПСЖ завершує трансфер Рамуша.