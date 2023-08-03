УАФ попросила УЄФА відсторонити росіян, які представлені в організації

В Українській асоціації футболу відреагували на присутність росіян в УЄФА

Джерело - УАФ.

Українська асоціація футболу звернулася до УЄФА з офіційним листом, в якому просить розглянути ситуацію щодо присутності в органах європейського футбольного союзу росіян.

Про це повідомляє пресслужба організації.

"Аби дотримуватися гуманітарних цінностей та справедливості, притаманних європейській футбольній сім’ї, а також щоб забезпечити послідовність миротворчої позиції УЄФА щодо врегулювання залучення до європейського футболу представників росії, просимо вас уважно розглянути ситуацію та опрацювати можливість відсторонити представників терористичної держави від своїх обов’язків в УЄФА", — йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що 15 росіян зайняли місця в адміністративних органах УЄФА.