15 росіян зайняли місця в адміністративних органах УЄФА

Росіяни зберегли свої посади в УЄФА

В УЄФА на посадах в адміністративних органах в період з 2023 по 2027 рік працюватиме 15 росіян.

Про це повідомляє пропагандистське видання ТАСС.

Очільник РФС Олександр Дюков, який входить до виконкому УЄФА, лишився першим віцеголовою комітету національних асоціацій та заступником голови комітету з клубних змагань.

В'ячеслав Колосков лишився серед почесних президентів спілки. Поліна Юмашева - у комітеті з управління та дотримання вимог, Роман Бабаєв - у комітеті з клубного ліцензування, Денис Соловйов - у комітеті з маркетингових консультацій, Катерина Федишина - комітеті з фейр-плей та соціальної відповідальності, Олександр Медведєв із Зеніту - у комітеті клубних змагань.

Леонід Калошин і надалі буде в експертній комісії УЄФА щодо суддівської конвенції, а Микола Левніков - в експертній комісії організації з розвитку суддів.

Очільник РПЛ Олександр Алаєв став заступником голови комітету у справах безпеки на стадіонах. Генсек РФС Максим Мирофанов - увійшов до комітету з проведення клубних змагань. Керівниця департаменту жіночого футболу РФС Марія Сучкова - стала членкинею комітету з жіночого футболу. Керівниця академії РФС Ірина Баранова - увійшла до комітету з розвитку та технічної допомоги.

Відповідальний секретар контрольно-дисциплінарного комітету РФС Данило Заморін - став членом юридичного комітету УЄФА. Керівниця департаменту розвитку масового футболу РФС Ольга Мащикова – членкинею панелі масового футболу.

Раніше УЄФА прокоментувала участь кримських клубів у чемпіонаті росії.

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