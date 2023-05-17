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Швейцарія заарештувала активи експрезидента Ворскли Жеваго

Кошти були арештовані на підставі відповідної ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва
Сьогодні 14:00 250 0
Швейцарія заарештувала активи експрезидента Ворскли Жеваго
#Ворскла, #Костянтин Жеваго

Джерело - ДБР.

Державне бюро розслідувань спільно з Агентством з розшуку та менеджменту активів працюють над поверненням зі Швейцарії арештованих понад 113 мільйонів доларів на рахунках компаній, кінцевим бенефіціарним власником яких є власник Ворскли, акціонер банку Фінанси та Кредит Костянтин Жеваго.

Про це повідомляє ДБР.

Кошти були арештовані на підставі відповідної ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 26 жовтня 2022 за запитом ДБР.

Зараз ця сума знаходиться на заморожених рахунках. ДБР вживає заходи щодо застосування механізму передачі в АРМА арештованих коштів за сприяння швейцарської сторони.

В Україні Жеваго підозрюють у розтраті 113 мільйонів доларів банку Фінанси та Кредит, від чого постраждали інтереси держави та вкладники банку.

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