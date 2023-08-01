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Жирона запропонувала 6 млн євро за Довбика

Артем Довбик може перейти у Жирону
Сьогодні 22:52 289 0
Жирона запропонувала 6 млн євро за Довбика
#Жирона, #СК Дніпро-1, #Футбольні трансфери, #Артем Довбик

Джерело - football.ua.

Нападник СК Дніпро-1 Артем Довбик може перейти у Жирону за 6 млн євро.

Про це повідомляє AS. 

Попри те, що загальна ціна переходу оголошена клубом становить близько 15 млн євро, іспанський колектив готовий розглянути варіант заплатити 6 млн євро за 50% прав на гравця.

Підтримка City Group також додає перевагу команді, і це може сприяти успішному завершенню угоди. Гравець дивиться на гру в Іспанії з інтересом і може стати чудовим доповненням для колективу, особливо в парі зі своїм одноклубником Віктором Циганковим.

Раніше Сабо знайшов неочікуваний клуб для Довбика.

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