Жирона запропонувала 6 млн євро за Довбика

Артем Довбик може перейти у Жирону

Нападник СК Дніпро-1 Артем Довбик може перейти у Жирону за 6 млн євро.

Про це повідомляє AS.

Попри те, що загальна ціна переходу оголошена клубом становить близько 15 млн євро, іспанський колектив готовий розглянути варіант заплатити 6 млн євро за 50% прав на гравця.

Підтримка City Group також додає перевагу команді, і це може сприяти успішному завершенню угоди. Гравець дивиться на гру в Іспанії з інтересом і може стати чудовим доповненням для колективу, особливо в парі зі своїм одноклубником Віктором Циганковим.

Раніше Сабо знайшов неочікуваний клуб для Довбика.