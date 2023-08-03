Каталонці ведуть перемовини з Манчестер Сіті

Джерело - Чемпіон.

Правий захисник Манчестер Сіті Жоау Канселу узгодив особисті умови з Барселоною.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Наразі каталонці ведуть перемовини з "містянами" щодо формули угоди.

Joao Cancelo has agreed personal terms with Barça, he wants the move... and Xavi wants him since January as priority target. Talks now ongoing with Manchester City over deal structure 🔵🔴🇵🇹



Barça plan revealed on Sunday: use part of Dembélé budget to try again for Cancelo. pic.twitter.com/3L2q2T6nuF — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 3, 2023

Іспанський клуб хоче використати частину бюджету з продажу Усмана Дембеле, щоб спробувати ще раз підписати Канселу, який є пріоритетною ціллю Хаві ще з січня.

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