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Канселу близький до переходу в Барселону

Каталонці ведуть перемовини з Манчестер Сіті
Сьогодні 13:24 191 0
Канселу близький до переходу в Барселону
#Барселона, #Канселу, #Манчестер Сіті

Джерело - Чемпіон.

Правий захисник Манчестер Сіті Жоау Канселу узгодив особисті умови з Барселоною.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Наразі каталонці ведуть перемовини з "містянами" щодо формули угоди.

Іспанський клуб хоче використати частину бюджету з продажу Усмана Дембеле, щоб спробувати ще раз підписати Канселу, який є пріоритетною ціллю Хаві ще з січня.

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