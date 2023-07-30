Ванат оформив дубль за три хвилини

Джерело - Чемпіон.

У матчі 1-го туру української Прем’єр-Ліги київське Динамо святкувало перемогу над Минаєм.

Матч завершився з рахунком 4:1 на користь київської команди. На старті зустрічі захисник киян Біловар припустився помилки і нею відразу скористався Вітенчук, який поцілив у ближню дев’ятку воріт Бущана. На 27-ій хвилині Ванат зрівняв рахунок. А через три хвилини він оформив дубль, сповна скориставшись передачею Буяльського. А на 32-ій хвилині Динамо залишилося у меншості - Попов отримав червону картку за грубе порушення правил проти Одарюка. На 56-ій хвилині зустрічі за порушення правил проти Ярмоленка Бандура отримав червону картку і склади вирівнялися. А на 87-ій хвилині зустрічі Буяльський реалізував пенальті. У компенсовані хвилини матчу Караваєв вдало зіграв на добиванні.

Чемпіонат України - УПЛ

1 тур, 30 липня

Динамо - Минай 4:1 (2:1)

Голи: 0:1 - 3 Вітенчук, 1:1 - 27 Ванат, 2:1 - 30 Ванат, 3:1 - 87 Буяльський (пен), 4:1 - 90+3 Караваєв

Динамо: Бущан, Дубінчак, Біловар, Попов, Тимчик, Сидорчук (к) (Бражко 82), Шапаренко (Шепелєв 82), Кабаєв (Сирота 34), Буяльський, Ярмоленко (Караваєв 76), Ванат (Беніто 76)

Минай: Бандура, Дмитрук (Ольховий 59), Солдат (Ременяк 67), Нємчанінов, Вітенчук, Кравчук, Ралюченко (Рогозинський 46), Булеза (Панасенко 46), Одарюк (Гечев 72), Твердохліб, Вишневський

Попередження: Вітенчук 45+1, Панасенко 46, Кравчук 54

Вилучення: Попов 31 (пряма червона) - Бандура 56 (пряма червона)