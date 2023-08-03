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Тоттенгем має намір підписати захисника Баєра Тапсобу

Лондонці зробили пропозицію в 45 млн євро
Сьогодні 11:53 160 0
Тоттенгем має намір підписати захисника Баєра Тапсобу
#Баєр, #Тоттенгем

Джерело - Чемпіон.

Тоттенгем спробує підписати центрального захисника Баєра Едмонда Тапсоба.

Про це повідомляє журналіст Патрік Бергер.

Лондонський клуб планує зробити нову пропозицію у розмірі 45 млн євро + бонуси, але "фармацевти" хочуть набагато більше і в цілому не збираються продавати футболіста.

Нагадаємо, Тоттенгем безплатно надасть квитки українським біженцям на благодійний матч з Шахтарем.

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