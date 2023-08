Тоттенгем має намір підписати захисника Баєра Тапсобу

Тоттенгем спробує підписати центрального захисника Баєра Едмонда Тапсоба.

Про це повідомляє журналіст Патрік Бергер.

Лондонський клуб планує зробити нову пропозицію у розмірі 45 млн євро + бонуси, але "фармацевти" хочуть набагато більше і в цілому не збираються продавати футболіста.

Tottenham Hotspur are pushing to sign Edmond Tapsoba (24/🇧🇫). Been told the Premier League side is planning to make a new offer of €45m + add ons but Bayer Leverkusen want way more. The German club normally doesn’t want to sell the centre-back. @SPORT1