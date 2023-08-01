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Тоттенгем безплатно надасть квитки українським біженцям на благодійний матч з Шахтарем

Діти з цих сімей виведуть команди на поле
Сьогодні 15:00 184 0
Тоттенгем безплатно надасть квитки українським біженцям на благодійний матч з Шахтарем
#Тоттенгем, #Шахтар

Джерело - офіційний сайт Тоттенгема.

Тоттенгем безплатно роздасть квитки на благодійний матч з Шахтарем українським біженцям, які проживають у Північному Лондоні.

Про це повідомляє пресслжуба "шпор".

Діти з цих сімей виведуть команди на поле. Перед матчем Оля Полякова виконає гімн України.

Також відзначать тих, хто долучився до підтримки України. У перерві матчу фан Тоттенгема Джон Данн розкаже свою історію, як почав надавати гуманітарну допомогу Україні з початку великої війни, відправляючи з Лондона медикаменти.

Вартість квитків на матч Тоттенгем – Шахтар становитиме 25 фунтів стерлінгів для дорослих та 5 фунтів стерлінгів для дітей до 18 років. Також є сімейний пакет (2 дорослих, 2 дітей) за 50 фунтів стерлінгів.

Нагадаємо, футболки з матчу Тоттенгем - Шахтар будуть виставлені на аукціон.

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