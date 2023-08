Керівництво ПСЖ має намір продати нападника Екітіку

У ПСЖ не розраховують на нападника Юго Екітіка.

Про це повідомляє Transfers News Live

Рішення паризького клубу не змінили навіть успішні виступи 21-річного француза в товариських матчах.

До Юго проявляють інтерес Ювентус, Баєр, Вест Гем та Ноттінгем Форест, однак ПСЖ розглядає можливість включити його в трансфер форварда Айнтрахта Рандаля Коло-Муані.

