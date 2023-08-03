Керівництво ПСЖ має намір продати нападника Екітіку

Джерело - Чемпіон.
У ПСЖ не розраховують на нападника Юго Екітіка.
Про це повідомляє Transfers News Live
Рішення паризького клубу не змінили навіть успішні виступи 21-річного француза в товариських матчах.
До Юго проявляють інтерес Ювентус, Баєр, Вест Гем та Ноттінгем Форест, однак ПСЖ розглядає можливість включити його в трансфер форварда Айнтрахта Рандаля Коло-Муані.
🚨 PSG still want to sell Hugo Ekitike, despite his rather successful pre-season! 👋— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) August 2, 2023
Some clubs have expressed an interest:
🇮🇹 Juventus
🇩🇪 Bayer Leverkusen
🏴 West Ham
🏴 Nottingham Forest
PSG would consider including him in Randal Kolo Muani's deal in order to lower the fee.… pic.twitter.com/Mnv4fxeZ7O
Раніше ПСЖ визначив ціну Верратті.
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