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Керівництво ПСЖ має намір продати нападника Екітіку

ПСЖ хоче обміняти нападника в Айнтрахт
Сьогодні 09:59 193 0
Керівництво ПСЖ має намір продати нападника Екітіку
#ПСЖ

Джерело - Чемпіон.

У ПСЖ не розраховують на нападника Юго Екітіка.

Про це повідомляє Transfers News Live

Рішення паризького клубу не змінили навіть успішні виступи 21-річного француза в товариських матчах.

До Юго проявляють інтерес Ювентус, Баєр, Вест Гем та Ноттінгем Форест, однак ПСЖ розглядає можливість включити його в трансфер форварда Айнтрахта Рандаля Коло-Муані.

Раніше ПСЖ визначив ціну Верратті.

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