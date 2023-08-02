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ПСЖ визначив ціну Верратті

Клуб хоче отримати за трансфер хоче 50-60 млн євро
Сьогодні 15:22 253 0
ПСЖ визначив ціну Верратті
Фото - gettyimages
#ПСЖ, #Футбольні трансфери, #Марко Верратті

Джерело - Чемпіон.

ПСЖ хоче отримати за трансфер Марко Верратті 50-60 млн євро.

Про це повідомляє журналіст RMC Sport Артур Перро.

Гравцем цікавиться два саудівські клуби – Аль-Ахлі та Аль-Хілаль. Сам італієць віддає перевагу другому.

Нагадаємо, 30-річний футболіст виступає за парижан з 2012 року. Він 9 разів ставав чемпіоном Франції, 6 разів вигравав Кубок Франції та Кубок ліги, а також 9 разів суперкубок країни.

Раніше Марез перейшов у Аль-Ахлі.

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