ПСЖ визначив ціну Верратті

Клуб хоче отримати за трансфер хоче 50-60 млн євро

Джерело - Чемпіон.

ПСЖ хоче отримати за трансфер Марко Верратті 50-60 млн євро.

Про це повідомляє журналіст RMC Sport Артур Перро.

Гравцем цікавиться два саудівські клуби – Аль-Ахлі та Аль-Хілаль. Сам італієць віддає перевагу другому.

Нагадаємо, 30-річний футболіст виступає за парижан з 2012 року. Він 9 разів ставав чемпіоном Франції, 6 разів вигравав Кубок Франції та Кубок ліги, а також 9 разів суперкубок країни.

Раніше Марез перейшов у Аль-Ахлі.

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