Верес - Шахтар 1:1: огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
Верес зіграв унічию з Шахтарем у матчі 2-го туру української Прем'єр-ліги.
Чемпіонат України - УПЛ
2 тур, 02 серпня
Голи: 0:1 - 45+2 Матвієнко, 1:1 - 62 Шевченко
Верес: Паст - Гакман, Вовченко, Курко, Шевченко (Гагун, 87), Кучеров, Кухарук, Блізніченко (М.Шестаков, 57), Дахновський (В.Шарай, 57), Яго (С.Шарай, 87), Марусич (Гайдучик, 71).
Шахтар: Різник - Траоре (Азеведо, 84), Криськів (Кастілло, 84), Зубков (Очеретько, 46), Гочолеішвілі (Фарина, 46), Сікан, Топалов, Матвієнко, Бондаренко, Козік, Кащук.
Попередження: Кухарук (36), Марусич (50), В.Шарай (64), М.Шестаков (69) - Гочолеішвілі (12), Траоре (48), Фарина (54), Матвієнко (64).
Вилучення: Бондаренко (45+2).