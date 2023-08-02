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Верес - Шахтар 1:1: огляд матчу

Огляд матчу Верес - Шахтар
Сьогодні 19:55 947 0
Верес - Шахтар 1:1: огляд матчу
#Верес, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Верес зіграв унічию з Шахтарем у матчі 2-го туру української Прем'єр-ліги.

Чемпіонат України - УПЛ

2 тур, 02 серпня

Верес - Шахтар 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 45+2 Матвієнко, 1:1 - 62 Шевченко

Верес: Паст - Гакман, Вовченко, Курко, Шевченко (Гагун, 87), Кучеров, Кухарук, Блізніченко (М.Шестаков, 57), Дахновський (В.Шарай, 57), Яго (С.Шарай, 87), Марусич (Гайдучик, 71).

Шахтар: Різник - Траоре (Азеведо, 84), Криськів (Кастілло, 84), Зубков (Очеретько, 46), Гочолеішвілі (Фарина, 46), Сікан, Топалов, Матвієнко, Бондаренко, Козік, Кащук.

Попередження: Кухарук (36), Марусич (50), В.Шарай (64), М.Шестаков (69) - Гочолеішвілі (12), Траоре (48), Фарина (54), Матвієнко (64).

Вилучення: Бондаренко (45+2).

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