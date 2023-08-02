Головне
Шахтар у меншості зіграв унічию з Вересом у 2 турі УПЛ
Сьогодні 18:59 433
Скандал дня: Шахтар забив гол зі штрафного Вересу, не дочекавшись свистка арбітра - ВІДЕО
Сьогодні 18:49 856
Полісся оголосило про перехід Назаренка
Сьогодні 18:30 162
Лівий берег переграв Чернігів: результати матчів Кубка України
Сьогодні 16:00 420
Збірні Ямайки та ПАР вийшли до 1/8 фіналу: результати матчів жіночого ЧС-2023
Сьогодні 15:13 617
14 років тому збірна України в Донецьку виграла домашній чемпіонат Європи
Сьогодні 14:09 4035
Реал не хоче відпускати Луніна у якості вільного агента
Сьогодні 13:17 503
Світоліна - Касаткіна: прогноз букмекерів на матч 1/8 фіналу Mubadala Citi DC Open - WTA 500
Сьогодні 12:41 6218
Усик: З боку Ф’юрі надто багато слів замість дій
Сьогодні 12:20 451
Пояс WBC у легкій вазі, яким володіє Хейні, стане вакантним
Сьогодні 09:21 885
Прямі трансляції

Челсі продовжив контракт із захисником

Гравець отримав новий контракт
Сьогодні 18:41 194 0
Челсі продовжив контракт із захисником
#Челсі

Джерело - chelseafc.com.

Челсі оголосив про продовження контракту з 20-річним центральним захисником Леві Колвіллом.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Нова угода у футболістом розрахована до 2029 року з опцією продовження ще на сезон.

Колвілл – вихованець Челсі. Влітку його намагався придбати Брайтон за 40+ мільйонів євро, але отримав відмову.

21-річний англієць у минулому сезоні виступав за "чайок" на правах оренди, провівши 24 матчі. 

Раніше повідомлялося, що Челсі пропонує Ювентусу Лукаку з доплатою за Влаховича.

Коментарі ()
Популярне зараз
Світоліна - Касаткіна: прогноз букмекерів на матч 1/8 фіналу Mubadala Citi DC Open - WTA 500 Світоліна - Касаткіна: прогноз букмекерів на матч 1/8 фіналу Mubadala Citi DC Open - WTA 500 6218
Кубок України-2023/24: календар і результати матчів Кубок України-2023/24: календар і результати матчів 6042
Довбик після шикарного індивідуального проходу зрівняв рахунок у матчі Панатінаїкос - Дніпро-1 - ВІДЕО Довбик після шикарного індивідуального проходу зрівняв рахунок у матчі Панатінаїкос - Дніпро-1 - ВІДЕО 4050
Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів 7765
14 років тому збірна України в Донецьку виграла домашній чемпіонат Європи 14 років тому збірна України в Донецьку виграла домашній чемпіонат Європи 4035
Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів, турнірні таблиці Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів, турнірні таблиці 21553
Рекомендуємо
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 51398 2
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 80319 1
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 77049
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 304808 7
У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів 2691
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 28628