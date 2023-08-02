Челсі продовжив контракт із захисником

Гравець отримав новий контракт

Челсі оголосив про продовження контракту з 20-річним центральним захисником Леві Колвіллом.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Нова угода у футболістом розрахована до 2029 року з опцією продовження ще на сезон.

Колвілл – вихованець Челсі. Влітку його намагався придбати Брайтон за 40+ мільйонів євро, але отримав відмову.

21-річний англієць у минулому сезоні виступав за "чайок" на правах оренди, провівши 24 матчі.

Раніше повідомлялося, що Челсі пропонує Ювентусу Лукаку з доплатою за Влаховича.