Челсі пропонує Ювентусу Лукаку з доплатою за Влаховича

Джерело - сайт Джанлуко Ді Марціо.
Челсі має підписати форварда Ювентуса Душана Влаховича.
Про це повідомляє Джанлука Ді Марціо.
Лондонці хочуть віддати за серба 30-35 млн євро та нападника Ромелу Лукаку.
Туринців не влаштовує запропонований варіант, оскільки Лукаку є значно старшим за Влаховича, тому вони хочуть отримати більшу доплату за обмін. Найближчими днями переговори продовжаться.
Нагадаємо, Челсі без Мудрика переграв Фулгем.
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