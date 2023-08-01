Челсі пропонує Ювентусу Лукаку з доплатою за Влаховича

Лондонці хочуть віддати за серба 30-35 млн євро

Джерело - сайт Джанлуко Ді Марціо.

Челсі має підписати форварда Ювентуса Душана Влаховича.

Про це повідомляє Джанлука Ді Марціо.

Лондонці хочуть віддати за серба 30-35 млн євро та нападника Ромелу Лукаку.

Туринців не влаштовує запропонований варіант, оскільки Лукаку є значно старшим за Влаховича, тому вони хочуть отримати більшу доплату за обмін. Найближчими днями переговори продовжаться.

Нагадаємо, Челсі без Мудрика переграв Фулгем.

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