Буффон оголосив про завершення кар’єри

Буффон вирішив завершити професійну кар’єру

Джерело - Чемпіон.

Легендарний італійський голкіпер Джанлуїджі Буффон вирішив завершити ігрову кар'єру.

Про це розповів сам футболіст в Instagram.

"Це все, друзі. Ви дали мені все. Я дав вам все. Ми зробили це разом", - відзначив Буффон.

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У попередньому сезоні-2022/2023 Джанлуїджі Буффон узяв участь у 19 матчах Парми в усіх турнірах, пропустив 24 голи та п'ять разів зберіг свої ворота "сухими".

Буффон - чемпіон світу зі збірною Італії, за яку відіграв 176 матчів. Також він 10 разів вигравав Серію А з Ювентусом, а ще 6 Кубків Італії та 7 Суперкубків. З ПСЖ - по одному разу лігу та Суперкубок. Також голкіпер виграв Кубок УЄФА з Пармою у сезоні 1998/99.

Нагадаємо, Буффон вважає свій відхід з ПСЖ найбільшою помилкою в кар'єрі.