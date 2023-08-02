Суд відсторонив Павелка з посади президента УАФ

Суд продовжив відсторонення Павелка від посади президента УАФ на два місяці

Джерело - Чемпіон.

Шевченківський районний суд Львова продовжив відсторонення Андрія Павелка від посади президента УАФ.

Відсторонення продовжене на 2 місяці - до 2 жовтня включно.

Ухвала підлягає негайному виконанню, але сторона захисту має право подати апеляцію протягом 5 днів.

Відзначимо, що це вже не перший випадок, коли Андрія Павелка відсторонюють від посади президента УАФ в рамках справи про розкрадання коштів на будівництві заводу з виготовлення газону для футбольних полів, у якому підозрюється функціонер.

Раніше суд виніс запобіжний захід генеральному секретарю УАФ Запісоцькому.

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