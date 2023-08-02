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Команда Шевченка - Команда Зінченка: де дивитися онлайн благодійний матч Game4Ukraine

Сьогодні 15:16 313 0
Команда Шевченка - Команда Зінченка: де дивитися онлайн благодійний матч Game4Ukraine

Джерело - Чемпіон.

У суботу, 5 серпня, на лондонському стадіоні Стемфорд Брідж відбудеться Game4Ukraine - благодійний матч на підтримку України. Головна мета - збір коштів на відбудову Михайло-Коцюбинського ліцею в Чернігівській області, який 4 березня 2022 року обстріляли російські війська.

В поєдинку візьмуть участь команди Андрія Шевченка та Олександра Зінченка. Початок - о 20:00 за київським часом.

Пряму трансляцію можна буде переглянути на телеканалі Setanta Sports та безплатно - на медіасервісі MEGOGO. Коментуватимуть матч зі стадіону Роман Бебех та Віктор Вацко.

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Допис, поширений UNITED24 (@u24.gov.ua)

Склади команд

Команда Шевченка: Михайло Мудрик, Джанфранко Дзола, Лука Тоні, Діда, Петр Чех, Массімо Оддо, Карло Кудичіні, Вільям Галлас, Клод Макелеле, Самюель Ето'О, Майкл Ессьєн, Фабіо Каннаваро, Кларенс Зеєдорф, Шота Арвеладзе, Жерар Піке, Крістіан Пануччі, Джиммі Флойд Хасселбайнк, Джо Коул, Жуліо Сезар, Сергій Ребров, Джермейн Дефо, Клер Рафферті, Сержіньо, Карлі Телфорд та селебриті Арчі Рено, Тохіб Джимо, Ральф Літтл, Расселл Говард, Джеймс Артур, Челсі Граймс.

Тренерка: Емма Гейз, яка очолює жіночу команду Челсі.

Команда Зінченка: Єнс Леманн, Джолеон Лескотт, Патрік Бергер, Пер Мертезакер, Робер Пірес, Йон Арне Ріісе, Роббі Кейн, Антоніо Валенсія, Патрік Вієйра, Вес Морган, Джек Вілшер, Шота Арвеладзе.

Тренер: Арсен Венгер.

Зінченко зіграє не більше 5 хвилин у благодійному матчі для України

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