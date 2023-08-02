Голкіперу Дніпра-1 діагновстували струс мозку

Голкіпер Дніпра-1 Євген Волинець вибув на декілька тижнів через травму, яку він отримав у матчі-відповіді з Панатінаїкосом (2:2).

Про це повідомляє пресслужба дніпрян.

У нього був діагностований струс мозку, також у футболіста достатньо глибокий поріз на шиї. Більш точний термін відновлення буде визначений у процесі реабілітації.

Панатінаїкос - СК Дніпро-1 2:2: огляд матчу Ліги конференцій

Волинець зазнав травми після зіткнення з гравцем Панатінаїкосу у матчі Ліги чемпіонів та був одразу направлений до лікарні в Атенах. Після обстеження та надання допомоги він повернувся до розташування команди.

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