Джерело - офіційний сайт Дніпра-1.
Голкіпер Дніпра-1 Євген Волинець вибув на декілька тижнів через травму, яку він отримав у матчі-відповіді з Панатінаїкосом (2:2).
Про це повідомляє пресслужба дніпрян.
У нього був діагностований струс мозку, також у футболіста достатньо глибокий поріз на шиї. Більш точний термін відновлення буде визначений у процесі реабілітації.
Панатінаїкос - СК Дніпро-1 2:2: огляд матчу Ліги конференцій
Волинець зазнав травми після зіткнення з гравцем Панатінаїкосу у матчі Ліги чемпіонів та був одразу направлений до лікарні в Атенах. Після обстеження та надання допомоги він повернувся до розташування команди.
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