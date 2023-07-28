Головне
Відео дня: шедевральний гол Кане на 93-й хвилині приніс Ворсклі вольову перемогу в матчі Ліги конференцій
Вчора 23:17 4279
Збірна Англії здолала Данію: результати матчів жіночого ЧС-2023
Сьогодні 13:53 603
Панатінаїкос включився у боротьбу за Михайлюка
Сьогодні 09:10 302
Тренер Харлан: Чорна картка для Ольги означає 2 місяці дискваліфікації
Сьогодні 08:13 645
Скрипник: Пропускаємо, а потім дістаємо шашки і давай гасать, як козаки
Сьогодні 00:38 570
Харлан: Ніколи нікого не можемо примусити до миру, особливо - українців
Вчора 23:58 623
Жіноча збірна України обіграла Хорватію у чвертьфіналі Кубка претенденток
Вчора 23:29 839
Ворскла вирвала перемогу в Діли у кваліфікації Ліги конференцій
Вчора 22:22 908
Новачку Шахтаря та захиснику Динамо загрожує до 6 років позбавлення волі за маніпулювання спортивними результатами
Вчора 21:19 2575
Хет-трик Безуса приніс Омонії перемогу над Габалою в кваліфікації Ліги конференцій
Вчора 20:59 666
Прямі трансляції

Сабо знайшов неочікуваний клуб для Довбика

Йожеф Сабо прокоментував потенційний перехід Артема Довбика
Сьогодні 14:13 686 0
Сабо знайшов неочікуваний клуб для Довбика
#СК Дніпро-1, #Футбольні трансфери, #Артем Довбик, #Йожеф Сабо

Джерело - fanday.net.

Нападнику Дніпра-1 Артем Довбик слід розглянути варіант з переходом у клуб АПЛ.

Про це розповів колишній тренер Динамо Йожеф Сабо в інтерв'ю FanDay.

"Іноземці вважають, що Дніпро-1 тримає Довбика як у в’язниці, не хочуть його продавати дешево.Я взагалі не розумію Коломойського. Має купу грошей, він не знає, що з ними робити, а команду як слід підтримати не може. Дніпру-1 треба було посилитись перед Лігою чемпіонів. Чомусь Шахтар купує бразильців, а Коломойський що, не може?

Що стосується Жирони, то Довбику туди не треба йти, він заслуговує на кращу команду. Йому добре підійшов би англійський чемпіонат. Довбик фактурний, вміє перекривати корпусом. Якщо Тоттенгем продасть Кейна, то раджу їм розглянути Довбика.Жирона – це середня команда. Кричали, що Циганков через рік звідти піде до Ман Сіті, але пропозицій щодо нього досі немає", – сказав Сабо.

Нагадаємо, Дніпро-1 програв грецькому Панатінаїкосу в першому матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів (1:3). Матч-відповідь відбудеться у вівторок, 1 серпня, в Афінах.

Коментарі ()
Популярне зараз
Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів 3218
Новачку Шахтаря та захиснику Динамо загрожує до 6 років позбавлення волі за маніпулювання спортивними результатами Новачку Шахтаря та захиснику Динамо загрожує до 6 років позбавлення волі за маніпулювання спортивними результатами 2575
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Другої ліги Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Другої ліги 9237
Відео дня: шедевральний гол Кане на 93-й хвилині приніс Ворсклі вольову перемогу в матчі Ліги конференцій Відео дня: шедевральний гол Кане на 93-й хвилині приніс Ворсклі вольову перемогу в матчі Ліги конференцій 4279
Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів 14941
Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів 2703
Рекомендуємо
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 152518 7
Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью 3005
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 38746 1
Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа 9074
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони 10617 2
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 20252 1