Сабо знайшов неочікуваний клуб для Довбика

Нападнику Дніпра-1 Артем Довбик слід розглянути варіант з переходом у клуб АПЛ.

Про це розповів колишній тренер Динамо Йожеф Сабо в інтерв'ю FanDay.

"Іноземці вважають, що Дніпро-1 тримає Довбика як у в’язниці, не хочуть його продавати дешево.Я взагалі не розумію Коломойського. Має купу грошей, він не знає, що з ними робити, а команду як слід підтримати не може. Дніпру-1 треба було посилитись перед Лігою чемпіонів. Чомусь Шахтар купує бразильців, а Коломойський що, не може?

Що стосується Жирони, то Довбику туди не треба йти, він заслуговує на кращу команду. Йому добре підійшов би англійський чемпіонат. Довбик фактурний, вміє перекривати корпусом. Якщо Тоттенгем продасть Кейна, то раджу їм розглянути Довбика.Жирона – це середня команда. Кричали, що Циганков через рік звідти піде до Ман Сіті, але пропозицій щодо нього досі немає", – сказав Сабо.