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Кухаревич - гравець Свонсі

Кухаревич буде виступати у Чемпіоншипі
Вчора 23:35 145 0
Кухаревич - гравець Свонсі
#Кухаревич, #Свонсі, #Футбольні трансфери, #Труа

Джерело - swanseacity.com.

Свонсі підписав українського нападника Труа Миколу Кухаревича.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Деталі угоди не розголошуються. 

22-річний форвард у минулому сезоні грав в оренді за шотландський Гіберніан (15 матчів, 5 голів, 1 ассист) та бельгійський Левен (4 матчі). 

Свонсі виступає в англійському Чемпіоншипі. Попередню кампанію завершив на десятій сходинці Чемпіоншипу, відставши від зони плей-офф всього на 3 очки.

Раніше повідомлялося, що Кухаревич мав допомогти Жироні підписати Довбика.

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