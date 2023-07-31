Кухаревич буде виступати у Чемпіоншипі

Свонсі підписав українського нападника Труа Миколу Кухаревича.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Деталі угоди не розголошуються.

22-річний форвард у минулому сезоні грав в оренді за шотландський Гіберніан (15 матчів, 5 голів, 1 ассист) та бельгійський Левен (4 матчі).

Свонсі виступає в англійському Чемпіоншипі. Попередню кампанію завершив на десятій сходинці Чемпіоншипу, відставши від зони плей-офф всього на 3 очки.

Раніше повідомлялося, що Кухаревич мав допомогти Жироні підписати Довбика.