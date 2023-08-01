У Панатінаїкосі відреагували на отруєння гравців Дніпра-1

Панатінаїкос не має відношення до отруєння гравців Дніпра-1

Панатінаїкос не має стосунку до отруєння гравців Дніпра-1, стверджують у клубі.

Про це повідомляє Gazzetta.gr.

Представники Панатінаїкоса на ранковій зустрічі учасників матчу 2-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів з делегацією УЄФА підкреслили, що вони підтримують український клуб і готові зробити все, що необхідно у даній ситуації.

Також клуб заперечує проблеми з організацією перебування суперників. У Панатінаїкосі стверджують, що запропонували Дніпру-1 все те саме, що й іншим суперникам, і жодних проблем не було.

Що стосується того, що автобус, замість очевидної дороги до готелю, почав довго блукати манівцями, грецький клуб вказує, що причина у заходах безпеки, які застосовує грецька поліція. Через війну в Україні вони були ще суворішими, ніж зазвичай.

Раніше повідомлялося, що 8 гравців Дніпра-1 можуть пропустити матч з Панатінаїкосом через отруєння.