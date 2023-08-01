8 гравців Дніпра-1 можуть пропустити матч з Панатінаїкосом через отруєння

15 представників Дніпра-1 відчули симптоми отруєння

Джерело - Чемпіон.

Дніпро-1 має низку проблем перед матчем 2-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти Панатінаїкоса.

Про це повідомив журналіст Володимир Звєров.

"За моєю інформацією, учора ввечері стало зле 15 (!) представникам українського клубу. Усі вони відчували симптоми отруєння. Серед них - 8 футболістів! Зрозуміло, що їхня участь у вечірній грі під великим питанням.

Панатінаїкос - СК Дніпро-1 - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги чемпіонів

Симптоми отруєння відчували навіть ті представники делегації клубу, які не вечеряли разом з командою в афінському готелі.А лише пили воду і їли банани, які сторона-організатор залишила для гостей у роздягальні. Зараз у клубі проводять розслідування, як так могло статися. Паралельно адміністратори команди самі закуповують продукти у місцевому супермаркеті.

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А ще у Дніпрі-1 мають невдоволення організаційним прийомом, який влаштували греки. І які мають (згідно з регламентом) робити все чітко. Наприклад, після тренування у роздягальні Дніпра-1 не було рушників. А ще - автобус, який перевозив команду до готелю, запізнився на 30 хвилин і, замість прямої очевидної дороги до готелю, почав довго блукати манівцями", - написав Звєров

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