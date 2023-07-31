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Дембеле узгодив контракт із ПСЖ

Дембеле близький до переходу у ПСЖ
Сьогодні 18:25 226 0
Дембеле узгодив контракт із ПСЖ
Фото - gettyimages
#Барселона, #ПСЖ, #Футбольні трансфери, #Усман Дембеле

Джерело - Чемпіон.

Вінгер Барселони Усман Дембеле досягнув домовленості з ПСЖ про п'ятирічний контракт.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Гравець дав свою згоду на трансфер до Франції

Тепер ПСЖ та Барселона мають знайти вихід із цієї ситуації, оскільки пункт про відступні у 50 мільйонів євро перестане діяти з настанням серпня.

У зв'язку з цим французький колектив або форсуватиме переговори з каталонцями, або спробує якнайшвидше оформити перехід за рахунок пункту в контракті Дембеле.

Раніше повідомлялося, що Барселона планує поскаржитися в УЄФА, якщо ПСЖ підпише Дембеле.

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