Хаві розчарований рішенням Дембеле перейти у ПСЖ

Дембеле близький до переходу у Барселону

Головний тренер Барселони Хаві вкрай розчарований рішенням вінгера Усмана Дембеле перейти до ПСЖ.

Про це повідомляє видання Diario Sport.

Іспанський фахівець шокований відходом француза, оскільки минулого тижня гравець заявляв про бажання виграти з клубом Лігу чемпіонів.

Хаві спробував переконати Дембеле, наводячи йому приклад Неймара, який хоче зараз повернутися у Барселону, проте хавбек рішуче налаштований перебратися до ПСЖ.

Минулого сезону Усман Дембеле провів 35 матчів у всіх турнірах, відзначившись вісьмома голами та дев'ятьма результативними передачами.

Нагадаємо, Дембеле узгодив контракт із ПСЖ.

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