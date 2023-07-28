Футболки з матчу Тоттенгем - Шахтар будуть виставлені на аукціон

Команди будуть грати у футболках зі спеціальними нашивками

Джерело - Футбол 24.

Футболки, у яких гравці виступатимуть у благодійному матчі Тоттенгем - Шахтар, будуть виставлені на благодійний аукціон.

Про це повідомляє Футбол 24.

Команди будуть грати у футболках зі спеціальними нашивками. Згодом ці футболки будуть виставлені на аукціон, а гроші підуть на допомогу Україні та українцям.

Матч також стане прощальним для Андрія Пятова, багаторічного голкіпера та капітана "гірників", який вже оголосив про завершення кар'єри та увійшов до тренерського штабу Патріка ван Леувена.

Гра відбудеться 6 серпня, о 16:00 за київським часом.

Напередодні визначився транслятор матчу Шахтар - Тоттенгем.

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