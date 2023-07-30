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Співаковський: Матч з Панатінаїкосом може стати останньою появою Довбика в складі Дніпра-1

Інсайдер розповів про перехід нападника до іспанського клубу
Вчора 23:24 332 0
Співаковський: Матч з Панатінаїкосом може стати останньою появою Довбика в складі Дніпра-1
#Жирона, #СК Дніпро-1, #Артем Довбик

Джерело - Чемпіон.

Перехід Артема Довбика з Дніпра-1 в іспанську Жирону знаходиться на завершальній стадії. 

Про це повідомляє ведучий ТаТоТаке Михайло Співаковський.

"Усі три клуби, від яких залежить перехід, досягли принципової домовленості щодо потенційного трансферу. Окрім Дніпра-1 та Жирони, це також Мідтьюлланд, який володіє частиною прав на Довбика і має отримати 450 тисяч євро від наступного продажу.

Загальна сума трансферу складе близько 6 мільйонів євро. Залишилося вирішити лише документальні та юридичні аспекти угоди.

З великою ймовірністю матч-відповідь другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти Панатінаїкоса стане останньою появою Довбика в складі Дніпра-1", - сказав Співаковський.

Нагадаємо Дніпро-1 програв грецькому Панатінаїкосу в першому матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів (1:3). Матч-відповідь відбудеться у вівторок, 1 серпня, в Афінах.

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