Перехід Артема Довбика з Дніпра-1 в іспанську Жирону знаходиться на завершальній стадії.

Про це повідомляє ведучий ТаТоТаке Михайло Співаковський.

"Усі три клуби, від яких залежить перехід, досягли принципової домовленості щодо потенційного трансферу. Окрім Дніпра-1 та Жирони, це також Мідтьюлланд, який володіє частиною прав на Довбика і має отримати 450 тисяч євро від наступного продажу.

Загальна сума трансферу складе близько 6 мільйонів євро. Залишилося вирішити лише документальні та юридичні аспекти угоди.

З великою ймовірністю матч-відповідь другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти Панатінаїкоса стане останньою появою Довбика в складі Дніпра-1", - сказав Співаковський.