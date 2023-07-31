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Челсі без Мудрика переграв Фулгем у спарингу

Сині свої голи забили в першому таймі
Сьогодні 00:03 205 0
Челсі без Мудрика переграв Фулгем у спарингу
#Фулгем, #Челсі, #Михайло Мудрик

Джерело - Чемпіон.

Челсі у рамках підготовки до нового сезону впевнено переграв Фулгем.

Михайло Мудрик у попередніх двох товариських матчах грав по 45 хвилин, але в грі з Фулгемом українець на полі не з'явився.

Свій останній контрольний матч на зборах Челсі зіграє третього серпня з Боруссією (Дортмунд). 13 серпня команда Маурісіо Почеттіно відкриє новий сезон АПЛ домашньою грою з Ліверпулем.

Контрольний матч
30 липня

Челсі - Фулгем 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 19 Сілва 19, 2:0 - 40 Нкунку

Челсі: Слоніна (Бергстрьом 61), Густо (Джеймс 46), Сілва (Чалоба 46, Ґілхріст 60), Хамфріс (Колвілл 46), Чілвелл (Кукурелья 46), Сантос (Казадеї 48), Фернандес (Ґаллахер 58), Стерлінґ (Джексон 49), Чуквуемекка (Анжело 48), Нкунку (Холл 61), Барстоу (Маатсен 50).

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