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Баварія відмовилася від ідеї підписати воротаря Брентфорда Раю

Мюнхен має намір орендувати Буну з Севільї
Сьогодні 10:10 210 0
Баварія відмовилася від ідеї підписати воротаря Брентфорда Раю
Фото: Getty Images
#Баварія, #Брентфорд, #Давід Рая

Джерело - Sky Sports.

Воротар Брентфорда Давід Рая не є для Баварії пріорітетним підписанням.

Про це повідомляє Sky Sport.

Мюнхенці вели конкретні переговори щодо трансферу, але були готові лише орендувати футболіста з правом викупу.

Натомість Брентфорд хоче продати іспанця за 30-40 млн євро - Баварія не готова стільки платити.

Мюнхен перемкнувся на варіант з орендою Яссіна Буну з Севільї. 

Давід де Хеа та Войцех Щенсний поки не особливо цікавлять Баварію.

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