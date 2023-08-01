Джерело - Sky Sports.
Воротар Брентфорда Давід Рая не є для Баварії пріорітетним підписанням.
Про це повідомляє Sky Sport.
Мюнхенці вели конкретні переговори щодо трансферу, але були готові лише орендувати футболіста з правом викупу.
Натомість Брентфорд хоче продати іспанця за 30-40 млн євро - Баварія не готова стільки платити.
Мюнхен перемкнувся на варіант з орендою Яссіна Буну з Севільї.
Давід де Хеа та Войцех Щенсний поки не особливо цікавлять Баварію.
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