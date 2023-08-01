Мюнхен має намір орендувати Буну з Севільї

Джерело - Sky Sports.

Воротар Брентфорда Давід Рая не є для Баварії пріорітетним підписанням.

Про це повідомляє Sky Sport.

Мюнхенці вели конкретні переговори щодо трансферу, але були готові лише орендувати футболіста з правом викупу.

Натомість Брентфорд хоче продати іспанця за 30-40 млн євро - Баварія не готова стільки платити.

Мюнхен перемкнувся на варіант з орендою Яссіна Буну з Севільї.

Давід де Хеа та Войцех Щенсний поки не особливо цікавлять Баварію.

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