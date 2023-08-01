Барселона отримає половину суму від продажу Дебмеле в ПСЖ

Джерело - Diario Sport.
Вінгер Барселони Усман Дембеле близький до переходу в ПСЖ.
Про це повідомляє Diario Sport.
Парижани заплатять за трансфер 50 млн євро, але каталонці отримають лише 50% від цієї суми - інші 25 млн отримають футболіст та його агент.
Так станеться, бо у 2022 році Барселона не змогла заплатити Дембеле бонус за лояльність, тож домовилися, що гравець з агентом отримають 50% від наступного переходу.
Повідомлялося, що Дембеле узгодив контракт із ПСЖ.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!