Барселона отримає половину суму від продажу Дебмеле в ПСЖ

Парижани заплатять за трансфер 50 млн євро

Джерело - Diario Sport.

Вінгер Барселони Усман Дембеле близький до переходу в ПСЖ.

Про це повідомляє Diario Sport.

Парижани заплатять за трансфер 50 млн євро, але каталонці отримають лише 50% від цієї суми - інші 25 млн отримають футболіст та його агент.

Так станеться, бо у 2022 році Барселона не змогла заплатити Дембеле бонус за лояльність, тож домовилися, що гравець з агентом отримають 50% від наступного переходу.

Повідомлялося, що Дембеле узгодив контракт із ПСЖ.

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