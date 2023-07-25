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Кухаревич мав допомогти Жироні підписати Довбика

Дніпру-1 пропонували орендувати Миколу Кухаревича з правом викупу в рамках угоди з Жироною щодо Артема Довбика
Сьогодні 08:25 179 0
Кухаревич мав допомогти Жироні підписати Довбика
#Жирона, #Кухаревич, #СК Дніпро-1, #Футбольні трансфери, #Артем Довбик

Джерело - football24.ua.

Український нападник Микола Кухаревич, який належить Труа, міг бути включений в угоду між Жироною та Дніпром-1 щодо Артема Довбика.

Про це повідомляє Футбол 24.

Жирона пропонувала віддати його в оренду СК Дніпро-1 з правом викупу. Права на Кухаревича належать Труа, який входить до City Football Group.

Нападник в минулому сезоні виступав на правах оренди в шотландському Хіберніані, де у 15 матчах забив 5 голів. Французький клуб взагалі не розраховує на Кухаревича і не проти продати його. Втім, український клуб такий обмін не влаштував.

Раніше повідомлялося, що трансфером Довбика у Жирону курує особисто Коломойський.

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