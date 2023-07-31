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Шахтар домовився з Гамбургом щодо оренди стадіону

Шахтар поверне Лігу чемпіонів у Гамбург
Вчора 22:56 283 0
Шахтар домовився з Гамбургом щодо оренди стадіону
#Гамбург, #Шахтар

Джерело - sport.ua.

Шахтар хоче провести три домашні поєдинки на груповій стадії Ліги чемпіонів у Німеччині.

Про це повідомляє Bild.

"Гірники" домовилися з Гамбургом про оренду арени Фолькспаркштадіон, місткість якої для міжнародних матчів складає 51,5 тисячі глядачів.

Український та німецький клуби вже мають домовленість щодо потенційної співпраці, включаючи оренду стадіону із часткою доходів від квитків.

Останні деталі угоди ще потрібно уточнити у влади та футбольних асоціацій. Шахтар також вів переговори з клубами з Дюссельдорфа та Гельзенкірхена.

Фолькспаркштадіон востаннє приймав поєдинки Ліги чемпіонів у сезоні-2006/07. 

Нагадаємо, минулого сезону свої домашні матчі у Лізі чемпіонів Шахтар проводив у Варшаві.

Раніше Шахтар оголосив про підписання Егіналду.

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