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Шахтар оголосив про підписання Егіналду

Угода розрахована до 30 червня 2028 року
Сьогодні 15:17 164 0
Шахтар оголосив про підписання Егіналду
#Васко да Гама, #Шахтар, #Егіналдо

Джерело - Чемпіон.

18-річний півзахисник Васко да Гама Егіналду став гравцем Шахтаря.

Про це повідомляє пресслужба "гірників".

Угода розрахована до 30 червня 2028 року.

Повідомлялося, що Шахтар заплатить Васко да Гамі від 4 до 4,5 мільйонів євро.

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