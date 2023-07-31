Шахтар оголосив про підписання Егіналду

Угода розрахована до 30 червня 2028 року

Джерело - Чемпіон.

18-річний півзахисник Васко да Гама Егіналду став гравцем Шахтаря.

Про це повідомляє пресслужба "гірників".

Угода розрахована до 30 червня 2028 року.

🇧🇷 Егіналду – у «Шахтарі»! ⚒



✨ Бразильський гравець переходить до нашої команди з ФК «Васко да Гама». Контракт із 18-річним півзахисником розраховано на 5 років.



Дізнайтеся більше: https://t.co/226R1Pdhta.



🧡 Ласкаво просимо до клубу, Егіналду! #Shakhtar pic.twitter.com/lEuGz1agyL — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) July 31, 2023

Повідомлялося, що Шахтар заплатить Васко да Гамі від 4 до 4,5 мільйонів євро.

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