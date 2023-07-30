Ліверпуль веде переговори з ПСЖ щодо Мбаппе

Мерсісайдці хочуть оформити оренду 24-річного гравця

Англійський Ліверпуль веде переговори з французьким Парі Сен-Жермен щодо можливого переходу нападника парижан Кіліана Мбаппе.

Про це повідомляє The Mirror.

Мерсісайдці хочуть оформити річну оренду нападника, за яку англійський клуб готовий заплатити. Ліверпуль надихнуло те, що Мбаппе поважає мерсісайдців, а мати Кіліана є фанаткою цієї команди.

У Мбаппе раніше теж був варіант приєднатися до Ліверпуля. Перед його трансфером з Монако до ПСЖ футболіст і його представники обговорювали можливий перехід на Енфілд.

Наразі ПСЖ шукає варіанти для продажу футболіста. Нещодавно французький клуб прийняв пропозицію Аль-Хіляля з Саудівської Аравії на суму 259 мільйонів фунтів стерлінгів, однак Мбаппе відмовився від переговорів.

Контракт нападника завершується влітку 2024-го року. Кіліан відмовився його продовжувати. ПСЖ побоюється, що Мбаппе уже домовився з Реалом про перехід на правах вільного агента.

Нагадаємо Барселона може запропонувати ПСЖ кількох гравців в обмін на Мбаппе.