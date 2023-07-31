Алвесу висунули звинувачення у сексуальному насильстві

Долю гравця визначить суд

Джерело - Чемпіон.

Колишньому захиснику БарселониДані Алвеса висунуті звинувачення у сексуальному насильстві.

Про це повідомляє RMC Sport з посиланням на Вищий суд Каталонії.

Суддя постановив, що є достатньо доказів для початку судового процесу над 40-річним бразильцем. Дата засідання поки не призначена.

Нагадаємо, колишній гравець звинувачується у зґвалтуванні 23-річної дівчини в туалеті нічого клубу.

Гравець декілька разів відкидав звинувачення, але врешті визнав, що все ж мав з нею статевий контакт.

Після того Дані Алвес був заарештований і наразі перебуває під вартою.

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