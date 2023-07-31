Головне
Кухаревич - гравець Свонсі
Вчора 23:35 144
Костюк довела Андреєску до нервового сміху разючим захисним ударом у матчі першого кола Вашингтона - ВІДЕО
Сьогодні 00:08 46
Костюк дотиснула Андреєску на старті турніру у Вашингтоні
Вчора 23:22 391
Кучер пояснив провал першого матчу з Панатінаїкосом
Вчора 22:25 252
Кухаревич перейде у Свонсі
Вчора 21:27 359
WTA прийняла рішення щодо рукостискань Світоліної з Азаренко
Вчора 19:55 6771 1
Світоліна - Азаренка: прогноз букмекерів на матч першого кола Вашингтон WTA 500
Вчора 19:02 2082
Збірна Японії розгромила Іспанію: результати матчів жіночого ЧС-2023
Вчора 15:47 525
Харциз вийде в ринг перед боєм Усик - Дюбуа
Вчора 15:41 278
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі
Вчора 15:25 75636
Прямі трансляції

Алвесу висунули звинувачення у сексуальному насильстві

Долю гравця визначить суд
Вчора 23:52 142 0
Алвесу висунули звинувачення у сексуальному насильстві
#Дані Алвес

Джерело - Чемпіон.

Колишньому захиснику БарселониДані Алвеса висунуті звинувачення у сексуальному насильстві.

Про це повідомляє RMC Sport з посиланням на Вищий суд Каталонії.

Суддя постановив, що є достатньо доказів для початку судового процесу над 40-річним бразильцем. Дата засідання поки не призначена.

Нагадаємо, колишній гравець звинувачується у зґвалтуванні 23-річної дівчини в туалеті нічого клубу.

Гравець декілька разів відкидав звинувачення, але врешті визнав, що все ж мав з нею статевий контакт.

Після того Дані Алвес був заарештований і наразі перебуває під вартою.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів, турнірні таблиці Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів, турнірні таблиці 18641
Рейтинг WTA: Світоліна - перша ракетка України Рейтинг WTA: Світоліна - перша ракетка України 316349 3
Рейтинг ATP: Сачко піднявся на 32 позиції Рейтинг ATP: Сачко піднявся на 32 позиції 64544
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Другої ліги Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Другої ліги 10231
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 105150 4
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 75636
Рекомендуємо
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 88535 4
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 19037 7
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 75636
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 28234
Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал 6643
Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом 21921