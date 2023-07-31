Срна: Шахтар планує ще 1-2 трансфери

Шахтар планує підписати ще 1-2 гравців до кінця трансферного вікна.

Про це розповів спортивний директор "гірників" Дарійо Срна.

"Якщо ви поглянете на наші останні трансфери... Ми повертаємося туди, де ми були. Бразильський ринок, швидкі вінгери. Нарешті ми підписали сильного гравця (Егіналдо), який може діяти на всіх позиціях в атаці. Я спілкувався з Алексом Тейшейрою, який грав з ним. Його хвалять та рекомендують. Ми зі скаутом побачили те, що нам потрібно. Я впевнений, що він писатиме історію Шахтаря.

Ми зараз дивимося не лише на бразильський ринок, а й на Еквадор, Венесуелу. Всюди, де є гравці рівня Шахтаря. Вважаю, що Егіналдо – сильне посилення атаки, якого нам бракувало. Він уже тренується з командою, у нас немає часу на адаптацію. Минули часи, як 15 років тому, коли ми підписували гравця та чекали півтора-два роки. Зараз футболісти повинні відразу показувати, чому їх купили, і чому вони опинилися в Шахтарі.

Війна? Цікаво, що ніхто з новачків не ставив питань щодо війни. Вони дивляться на свою перспективу та майбутнє. Приємно, коли футболісти приїжджають до Шахтаря. Ми плануємо підписати ще 1-2 футболістів, але залежить від ринку. Будемо працювати, щоб побудувати найсильніший Шахтар в історії", – сказав Срна.