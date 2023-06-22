Головне
Терлюга здобула четверту золоту медаль українців на Європейських іграх-2023
Сьогодні 20:06 496
Європейські ігри-2023: медальний залік
Сьогодні 22:23 3947
Україна повернулася до першого дивізіону командних чемпіонатів Європи
Сьогодні 21:44 190
Магучіх виграла змагання, провал Бех-Романчук: результати українців на чемпіонаті Європи
Сьогодні 21:26 965
Збірна України зі стрибків у воду - чемпіони Європейських ігор-2023
Сьогодні 19:04 453
Філіпов завоював бронзову медаль Європейських ігор-2023
Сьогодні 18:01 286
Костевич стала бронзовою призеркою Європейських іграх-2023
Сьогодні 16:58 356
Кухарик та Трунов впевнено виграли золоті медалі Європейських іграх
Сьогодні 15:41 640
Бах: Важко зрозуміти, чому українська влада позбавляє спортсменів шансу відібратися на Олімпіаду
Сьогодні 15:41 624 1
Українки Лузан та Терета виграли Європейські ігри-2023
Сьогодні 15:32 737 1
Прямі трансляції

Манчестер Юнайтед запропонував Ромі підписати ван де Бека

Манчестер Юнайтед хоче продати Донні ван де Бека
Сьогодні 22:38 98 0
Манчестер Юнайтед запропонував Ромі підписати ван де Бека
Фото - gettyimages
#ван де Бек, #Манчестер Юнайтед, #Рома, #Футбольні трансфери

Джерело - tribuna.com.

Манчестер Юнайтед запропонував Ромі підписати свого центрального півзахисника Донні ван де Бека.

Про це повідомляє Джанлука Ді Марцио.

Колишній гравець Аякса наразі не є пріоритетною ціллю римлян, але в майбутньому клуб може скористатися цією можливістю.

Нагадаємо, манкуніанці придбали 26-річного нідерландця у 2020 році за 39 млн євро. З того часу ван де Бек відіграв лише 60 матчів, у яких забив 2 голи та віддав 2 результативні передачі.

На початку січня гравець зазнав серйозної травми коліна, через що пропустив всю другу частину сезону.

Нагадаємо Манчестер Юнайтед готує покращену пропозицію Челсі щодо Маунта.

Коментарі ()
Популярне зараз
13 років тому зіграли найдовший матч в історії тенісу 13 років тому зіграли найдовший матч в історії тенісу 5586
Європейські ігри-2023: повний розклад змагань Європейські ігри-2023: повний розклад змагань 5794
Євро-2023 U21, молодіжний чемпіонат Європи з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці Євро-2023 U21, молодіжний чемпіонат Європи з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці 8841
Німці призначили батька керувати колгоспом. Олімпійський чемпіон Рима-1960 Віктор Цибуленко про німецьку окупацію Німці призначили батька керувати колгоспом. Олімпійський чемпіон Рима-1960 Віктор Цибуленко про німецьку окупацію 22443
Батько працював бургомістром 11 сіл. Олімпійський чемпіон про життя свого села в окупації Батько працював бургомістром 11 сіл. Олімпійський чемпіон про життя свого села в окупації 42993
Історія дня: Вона спалила свій російський паспорт і більше року допомагає українцям Історія дня: Вона спалила свій російський паспорт і більше року допомагає українцям 5134
Рекомендуємо
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 150830 7
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 25822
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 79200 3
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 18514 1
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 101761 4
Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 15245