Манчестер Юнайтед запропонував Ромі підписати ван де Бека

Джерело - tribuna.com.
Манчестер Юнайтед запропонував Ромі підписати свого центрального півзахисника Донні ван де Бека.
Про це повідомляє Джанлука Ді Марцио.
Колишній гравець Аякса наразі не є пріоритетною ціллю римлян, але в майбутньому клуб може скористатися цією можливістю.
Нагадаємо, манкуніанці придбали 26-річного нідерландця у 2020 році за 39 млн євро. З того часу ван де Бек відіграв лише 60 матчів, у яких забив 2 голи та віддав 2 результативні передачі.
На початку січня гравець зазнав серйозної травми коліна, через що пропустив всю другу частину сезону.
Нагадаємо Манчестер Юнайтед готує покращену пропозицію Челсі щодо Маунта.