Манчестер Юнайтед запропонував Ромі підписати ван де Бека

Манчестер Юнайтед хоче продати Донні ван де Бека

Манчестер Юнайтед запропонував Ромі підписати свого центрального півзахисника Донні ван де Бека.

Про це повідомляє Джанлука Ді Марцио.

Колишній гравець Аякса наразі не є пріоритетною ціллю римлян, але в майбутньому клуб може скористатися цією можливістю.

Нагадаємо, манкуніанці придбали 26-річного нідерландця у 2020 році за 39 млн євро. З того часу ван де Бек відіграв лише 60 матчів, у яких забив 2 голи та віддав 2 результативні передачі.

На початку січня гравець зазнав серйозної травми коліна, через що пропустив всю другу частину сезону.

Нагадаємо Манчестер Юнайтед готує покращену пропозицію Челсі щодо Маунта.