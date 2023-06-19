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Осімген продовжить контракт з Наполі

Ауреліо Де Лаурентіс прокоментував ситуацію із форвардом клубу Віктором Осімгеном.
Сьогодні 21:17 178 0
Осімген продовжить контракт з Наполі
Фото - gettyimages
#Наполі, #Осімген, #Футбольні трансфери

Джерело - Чемпіон.

Наполі домовився з нападником Віктором Осімгеном про продовження контракту.

Про це розповів президент італійського клубу Ауреліо Де Лаурентіс. 

"Я говорив з Осімгеном ще до святкування Наполі. Ми домовилися продовжити контракт ще на два роки.

Я вже деякий час говорю, що Осімген повинен залишитися. Якщо надійде пропозиція, від якої неможливо відмовитися, ми розглянемо її", – сказав Де Лаурентіс.

Минулого сезону на рахунку 24-річного нігерійця 26 голів та 4 асисти у 32 матчах Серії А.

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