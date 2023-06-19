Осімген продовжить контракт з Наполі

Джерело - Чемпіон.
Наполі домовився з нападником Віктором Осімгеном про продовження контракту.
Про це розповів президент італійського клубу Ауреліо Де Лаурентіс.
"Я говорив з Осімгеном ще до святкування Наполі. Ми домовилися продовжити контракт ще на два роки.
Я вже деякий час говорю, що Осімген повинен залишитися. Якщо надійде пропозиція, від якої неможливо відмовитися, ми розглянемо її", – сказав Де Лаурентіс.
Минулого сезону на рахунку 24-річного нігерійця 26 голів та 4 асисти у 32 матчах Серії А.