Осімген продовжить контракт з Наполі

Наполі домовився з нападником Віктором Осімгеном про продовження контракту.

Про це розповів президент італійського клубу Ауреліо Де Лаурентіс.

"Я говорив з Осімгеном ще до святкування Наполі. Ми домовилися продовжити контракт ще на два роки.

Я вже деякий час говорю, що Осімген повинен залишитися. Якщо надійде пропозиція, від якої неможливо відмовитися, ми розглянемо її", – сказав Де Лаурентіс.