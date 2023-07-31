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Стала відома можлива зарплата Мане в Аль-Насрі

Невідомо, якою буде тривалість угоди з саудівським клубом
Сьогодні 16:09 218 0
Стала відома можлива зарплата Мане в Аль-Насрі
#Баварія, #Аль-Наср, #Садіо Мане

Джерело - Sky Sport Deutschland.

Вінгер Садіо Мане близький до переходу в Аль-Наср.

Про це повідомляє Sky Sport Deutschland.

Сенегалець отримуватиме у новому клубі 40 млн євро на рік після вирахування податків.

У Баварії зарплата сенегальця за сезон становила разом з бонусами 25 млн євро до виплати податків.

Невідомо, якою буде тривалість угоди гравця з саудівським клубом. 

Мюнхенці отримають за трансфер Мане близько 30 млн євро з урахуванням бонусів.

Раніше Інтер та Аль-Наср розписали мирову в контрольному матчі.

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