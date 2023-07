Вінгер Баварії Садіо Мане стане гравцем Аль-Насра.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Вказано, що клуби домовились про трансфер.

Після того, як представники гравця перевірять документи, буде заплановано медогляд, після якого угоду оформлять офіційно.

Sadio Mané to Al Nassr, here we go! Deal in place between the two clubs, Bayern have accepted the verbal proposal after advanced talks yesterday 🟡🔵🇸🇦



Paperwork to be checked on player side and then medical will be booked, deal will be done.



Fofana, Brozović, Telles… Mané ⭐️ pic.twitter.com/w0eZqFQxgD