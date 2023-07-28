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Мане близький до переходу в Аль-Наср

Клуби домовились про трансфер
Сьогодні 18:15 222 0
Мане близький до переходу в Аль-Наср
#Баварія, #Аль-Наср, #Садіо Мане

Джерело - Чемпіон.

Вінгер Баварії Садіо Мане стане гравцем Аль-Насра.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Вказано, що клуби домовились про трансфер.

Після того, як представники гравця перевірять документи, буде заплановано медогляд, після якого угоду оформлять офіційно.

Нагадаємо, Баварія готує покращену пропозицію Тоттенгему щодо Кейна.

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