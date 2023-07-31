Реал хоче завершити перехід Мбаппе до старту Ла-Ліги

Джерело - ESPN.
Реал готовий найближчим часом оформити трансфер Кіліана Мбаппе.
Про це повідомляє ESPN.
У мадридському клубі розуміють, що на підписання француза доведеться витратити більш ніж 200 мільйонів євро.
Реал має намір запропонувати Мбаппе контракт до 2029 року. Саме такий термін пропонується для того, щоб у Кіліана була рівність з двома іншими гравцями, які уособлюють майбутнє клубу - Джудом Беллінгемом та Вінісіусом.
При цьому керівництво "вершкових" прагне закрити питання до початку наступного сезону чемпіонату Іспанії, який стартує вже менш ніж за два тижні.
Повідомлялося, що Ліверпуль веде переговори з ПСЖ щодо Мбаппе.
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