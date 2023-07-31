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Ванат: Луческу сказав так і продовжувати

Форвард Динамо прокоментував дубль у матчі з Минаєм
Сьогодні 11:18 159 0
Ванат: Луческу сказав так і продовжувати
#Динамо Київ, #Минай, #Владислав Ванат

Джерело - офіційний сайт Динамо.

Нападник Динамо Владислав Ванат оформив швидкий дубль у матчі 1-го туру Української Прем'єр-ліги проти Миная і приніс своїй команді перемогу (4:1).

Український форвард розповів про перші голи в новому сезоні УПЛ.

"Напевно, поки ніхто не замислювався, що це мій перший дубль, тому особливо ніхто не вітав. Луческу сказав, що я добре використав ті моменти, які мав. Також сказав надалі так і продовжувати", - сказав Ванат.

Нагадаємо, Ванат - найкращий гравець 1-го туру УПЛ.

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