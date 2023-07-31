Ванат: Луческу сказав так і продовжувати

Джерело - офіційний сайт Динамо.
Нападник Динамо Владислав Ванат оформив швидкий дубль у матчі 1-го туру Української Прем'єр-ліги проти Миная і приніс своїй команді перемогу (4:1).
Український форвард розповів про перші голи в новому сезоні УПЛ.
"Напевно, поки ніхто не замислювався, що це мій перший дубль, тому особливо ніхто не вітав. Луческу сказав, що я добре використав ті моменти, які мав. Також сказав надалі так і продовжувати", - сказав Ванат.
Нагадаємо, Ванат - найкращий гравець 1-го туру УПЛ.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!