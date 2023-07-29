ПСЖ працює над трансфером Дембеле

Джерело - Чемпіон.
ПСЖ сконцентрувався на трансфері Усмана Дембеле після того, як Ліон відмовився продати Бредлі Барколя за 30 млн євро.
Про це повідомляє Фабріціо Романо.
Паризький клуб вже працює над активацією пункту з відступними у контракті вінгера Барселони у розмірі 50 млн євро, який діє до 31 липня.
Проте остаточно ще нічого не вирішено, оскільки останнє слово буде за самим Дембеле.
В минулому сезоні 26-річний француз забив 8 голів та віддав 9 результативних передач у 35 матчах.
Раніше повідомлялося, що Барселона запропонувала Дембеле новий контракт.