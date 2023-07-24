Барселона може запропонувати ПСЖ кількох гравців в обмін на Мбаппе

Каталонці не мають грошей, щоб задовольнити вимоги ПСЖ

Барселона обговорить з ПСЖ можливість переходу форварда Кіліана Мбаппе.

Про це повідомляє L'Équipe.

Сьогодні сторони проведуть телефонну розмову.

Каталонці не мають грошей, щоб задовольнити вимоги ПСЖ, але клуб готовий запропонувати в обмін кількох гравців, щоб зменшити трансферну суму.

Челсі, Манчестер Юнайтед, Інтер і Тоттенгем також виявили інтерес до Мбаппе останніми тижнями.

Повідомлялося, що Аль-Хілаль запропонував ПСЖ 300 млн євро за Мбаппе.

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