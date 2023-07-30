Головне
Кроуфорд нокаутував Спенса і став абсолютним чемпіоном світу
Сьогодні 08:27 800
Гейджі нокаутував Пуар'є на UFC 291
Сьогодні 08:40 231
Стали відомі арбітри матчу Панатінаїкос - Дніпро-1 у Лізі чемпіонів
Вчора 23:59 542
Збірна України програла Туреччині у півфіналі Кубка претендентів
Вчора 19:55 744
Жіноча збірна України програла Франції у півфіналі Кубка претендентів
Вчора 19:44 595
Ферстаппен виграв спринт на Гран-прі Бельгії
Вчора 19:32 443
Інгулець розгромив СК Полтаву, Металіст поступився Епіцентру: результати 1 туру Першої ліги
Вчора 19:12 1546
Шахтар мінімально здолав Металіст 1925 у 1 турі УПЛ
Вчора 18:58 610
Збірна Швеції розгромила Італію, Франція перемогла Бразилію: результати матчів жіночого ЧС-2023
Вчора 17:35 763
Рух вирвав перемогу в Зорі в 1 турі УПЛ
Вчора 16:59 747
Прямі трансляції

Ван Леувен: Матч з Тоттенгемом буде дуже цікавим

Сьогодні 10:35 207 0
Ван Леувен: Матч з Тоттенгемом буде дуже цікавим
#Тоттенгем, #Шахтар, #Патрік ван Леувен

Джерело - Tribuna.com.

Благодійний матч Тоттенгем - Шахтар зможе допомогти Україні.

Про це розповів наставник "гірників" Патрік ван Леувен.

"Для мене це буде дуже цікавий матч і екстра підготовка, особливо до Ліги чемпіонів. Це суперник, з яким ви не граєте кожного тижня. Для гравців це чудово можливість перевірити себе у зустрічі з футболістами рівня АПЛ. Зможемо побачити, де ми з командою знаходимося після місяця роботи разом.

  Актуально: Футболки з матчу Тоттенгем - Шахтар будуть виставлені на аукціон

Також це благодійний матч для України. Дуже добре, що ми можемо щось зробити на міжнародному рівні разом з Тоттенгемом для українців", - сказав ван Леувен.

Матч відбудеться 6 серпня, о 16:00 за київським часом.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів 4290
Браво, федерація. Найяскравіший спогад із української кар'єри Луческу - ВІДЕО Браво, федерація. Найяскравіший спогад із української кар'єри Луческу - ВІДЕО 6038 4
Рух - Зоря - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ Рух - Зоря - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ 1882
Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів, турнірні таблиці Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів, турнірні таблиці 16724
Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів 6478
Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів 3696
Рекомендуємо
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 22526
33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 49247
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 50972 2
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 16227 6
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 28505
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 103022 4