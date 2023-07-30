Благодійний матч Тоттенгем - Шахтар зможе допомогти Україні.

Про це розповів наставник "гірників" Патрік ван Леувен.

"Для мене це буде дуже цікавий матч і екстра підготовка, особливо до Ліги чемпіонів. Це суперник, з яким ви не граєте кожного тижня. Для гравців це чудово можливість перевірити себе у зустрічі з футболістами рівня АПЛ. Зможемо побачити, де ми з командою знаходимося після місяця роботи разом.