Джерело - Tribuna.com.
Благодійний матч Тоттенгем - Шахтар зможе допомогти Україні.
Про це розповів наставник "гірників" Патрік ван Леувен.
"Для мене це буде дуже цікавий матч і екстра підготовка, особливо до Ліги чемпіонів. Це суперник, з яким ви не граєте кожного тижня. Для гравців це чудово можливість перевірити себе у зустрічі з футболістами рівня АПЛ. Зможемо побачити, де ми з командою знаходимося після місяця роботи разом.
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Також це благодійний матч для України. Дуже добре, що ми можемо щось зробити на міжнародному рівні разом з Тоттенгемом для українців", - сказав ван Леувен.
Матч відбудеться 6 серпня, о 16:00 за київським часом.
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