Арбітри АПЛ додаватимуть точний час у матчах

Арбітри чотирьох вищих англійських дивізіонів будуть точно вимірювати час

Джерело - The Guardian.

Міжнародна рада футбольних асоціацій та орган, відповідальний за суддівство матчів у англійському професійному футболі узгодили зміни до правил, які набудуть чинності зі стартом нового сезону в Англії.

Про це повідомляє The Guardian.

Арбітри чотирьох вищих англійських дивізіонів будуть точно вимірювати час, витрачений на святкування голів, а також тривалість пауз, пов'язаних з червоними картками та виконанням пенальті.

Сумарний час цих зупинок додаватимуть до регламентованих 90 хвилин.

Інші зміни стосуються епізодів з травмами. Гравцям за можливості мають надавати допомогу за межами поля. Винятками є травми воротарів та зіткнення гравців однієї команди.

Якщо футболіст відмовляється від медичної допомоги, то його партнер по команді, який, на думку арбітра, умисно затримує поновлення гри, отримуватиме жовту картку.

Нововведення вперше застосують 4 серпня у матчі-відкритті Чемпіоншипу Шеффілд Венсдей - Саутгемптон, після чого його має затвердити і Прем'єр-ліга.

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