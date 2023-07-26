АПЛ відмовлятиме клуби вести бізнес з російськими командами

Низку запитань викликали перемовини між Тоттенгемом та московським спартаком

Джерело - The Guardian.

Керівництво АПЛ буде рішуче відмовляти свої клуби від ведення бізнесу з російськими командами.

Про це повідомляє The Guardian.

Низку запитань викликали перемовини між Тоттенгемом та московським спартаком стосовно трансферу захисника Давінсона Санчеса.

Лондонці погодилися продати футболіста за 12 млн євро + бонуси, але очікується, що сам колумбієць відмовить російському клубу і розгляне інші варіанти продовження кар'єри.

Прем'єр-ліга не може заборонити своїм учасникам співпрацювати з російськими клубами, але вона б хотіла їх попередити про пов'язані з цим ризиками, оскільки російські клуби можуть спонсоруватися фізичними або юридичними особами, які перебувають під санкціями.

Найбільше занепокоєння викликає моральна сторона заробляння або витрачання грошей у країні володимира путіна.

Повідомлялося, що клуби АПЛ занепокоєні можливим трансфером футболіста Ньюкасла до Саудівської Аравії.

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