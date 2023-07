Манчестер Юнайтед та Аталанта узгодили трансфер Гойлунда

Форвард Аталанти Расмус Гойлунд близький до переходу в Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Клуби досягли домовленості щодо трансферу 20-річного данця за близько 70 мільйонів євро з урахуванням бонусів.

Протягом наступних 24 годин клуби оформлять трансферні документи.

Контракт буде розрахований на 5 років.

Rasmus Højlund to Manchester United, here we go! Agreement reached right now with Atalanta 🚨🔴🇩🇰 #MUFC



Package will be around €70m with add ons, clubs preparing documents in the next 24 hours.



Højlund agreed 5 year deal ten days ago as he only wanted Manchester United. pic.twitter.com/MVN0ubeH7O