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Манчестер Юнайтед та Аталанта узгодили трансфер Гойлунда

Клуби досягли домовленості щодо трансферу
Вчора 22:54 220 0
Манчестер Юнайтед та Аталанта узгодили трансфер Гойлунда
#Аталанта, #Манчестер Юнайтед, #Расмус Гойлунд

Джерело - Чемпіон.

Форвард Аталанти Расмус Гойлунд близький до переходу в Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Клуби досягли домовленості щодо трансферу 20-річного данця за близько 70 мільйонів євро з урахуванням бонусів.

Протягом наступних 24 годин клуби оформлять трансферні документи.

Контракт буде розрахований на 5 років.

Повідомлялося, що ПСЖ може перехопити Гойлунда.

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