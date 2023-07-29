Манчестер Юнайтед та Аталанта узгодили трансфер Гойлунда

Джерело - Чемпіон.
Форвард Аталанти Расмус Гойлунд близький до переходу в Манчестер Юнайтед.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Клуби досягли домовленості щодо трансферу 20-річного данця за близько 70 мільйонів євро з урахуванням бонусів.
Протягом наступних 24 годин клуби оформлять трансферні документи.
Контракт буде розрахований на 5 років.
Rasmus Højlund to Manchester United, here we go! Agreement reached right now with Atalanta 🚨🔴🇩🇰 #MUFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 29, 2023
Package will be around €70m with add ons, clubs preparing documents in the next 24 hours.
Højlund agreed 5 year deal ten days ago as he only wanted Manchester United. pic.twitter.com/MVN0ubeH7O
Повідомлялося, що ПСЖ може перехопити Гойлунда.
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