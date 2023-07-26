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ПСЖ має намір підписати нападника Аталанти Гойлунда

Аталанта хоче отримати за гравця 80 млн євро + бонуси
Сьогодні 18:02 146 0
ПСЖ має намір підписати нападника Аталанти Гойлунда
#Аталанта, #Манчестер Юнайтед, #ПСЖ, #Расмус Гойлунд

Джерело - сайт Джанлуко Ді Марціо.

Манчестер Юнайтед продовжує спроби підписати нападника Аталанти Расмуса Гойлунда.

Про це повідомляє сайт Джанлуки Ді Марцио.

Аталанта хоче отримати за гравця 80 млн євро + бонуси, а манкуніанці сподіваються укласти угоди за 70 млн євро + бонуси.

Інтерес до гравця не втрачає і ПСЖ, який запропонував 20-річному данцю вищу зарплатню, ніж МЮ, але гравець віддає перевагу саме манкуніанцям.

Раніше ПСЖ без Мбаппе не зміг обіграти Аль-Наср.

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