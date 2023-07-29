Миколаїв розгромив Фазенду, Кудрівка здолала Олімпію: результати матчів Кубка України

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 29-го липня, відбулися матчі першого попереднього етапу Кубка України.
Кубок України
29 липня, перший попередній етап
Олімпія - Кудрівка 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 - 8 Малик (авт)
Кубок України-2023/24: календар і результати матчів
Штурм - ЮКСА 1:1 (пен. 4:5) (0:0, 1:1, 0:0, 0:0)
Голи: 1:0 - 70 Счастливцев, 1:1 - 80 Юхимець
Миколаїв - Фазенда 6:1 (2:0)
Голи: 1:0 - 22 Клим, 2:0 - 40 Іванишин, 3:0 - 49 Качор, 4:0 - 49 Козловський, 5:0 - 65 Федина, 6:0 - 80 Козловський, 6:1 - 90+1 Солом'ян
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