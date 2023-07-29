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Миколаїв розгромив Фазенду, Кудрівка здолала Олімпію: результати матчів Кубка України

Сьогодні стартував розіграш Кубка України
Сьогодні 20:35 273 0
Миколаїв розгромив Фазенду, Кудрівка здолала Олімпію: результати матчів Кубка України
#Кубок України

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 29-го липня, відбулися матчі першого попереднього етапу Кубка України.

Кубок України
29 липня, перший попередній етап

Олімпія - Кудрівка 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 8 Малик (авт)

  Кубок України-2023/24: календар і результати матчів

Штурм - ЮКСА 1:1 (пен. 4:5) (0:0, 1:1, 0:0, 0:0)

Голи: 1:0 - 70 Счастливцев, 1:1 - 80 Юхимець

Миколаїв - Фазенда 6:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 22 Клим, 2:0 - 40 Іванишин, 3:0 - 49 Качор, 4:0 - 49 Козловський, 5:0 - 65 Федина, 6:0 - 80 Козловський, 6:1 - 90+1 Солом'ян

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