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Кубок України-2023/24: календар і результати матчів

Сьогодні 19:09 268 0
Кубок України-2023/24: календар і результати матчів
#Кубок України

Джерело - Чемпіон.

29 липня 2023 року стартував Кубок України з футболу сезону 2023/24 років. Пропонуємо Вашій увазі календар та результати матчів.

У календарі переважної кількості турів вказано базові дати матчів. При надходженні детальнішої інформації щодо дати і часу матчу календар буде оновлюватися.

Календар та результати матчів Кубка України-2023/24:

Перший попередній етап

29 липня 2023 рік

  • 14:00. Олімпія (Савинці, Полтавська область) - Кудрівка (Кудрівка, Чернігівська область) - 0:1
  • 17:00. Миколаїв (Львівська область) - Фазенда (Чернівці) - 6:1
  • 17:00. Штурм (Іванків, Київська область) - ЮКСА (Київ)

Другий попередній етап

2 серпня 2023 рік

  • Прикарпаття (Івано-Франківськ) - Карпати (Львів)
  • Металіст (Харків) - Епіцентр (Кам'янець-Подільський)
  • Скала 1911 (Стрий) - Хуст (Хуст)
  • Поділля (Хмельницький) - Нива (Тернопіль)
  • Нива (Вінниця) - Агробізнес (Волочиськ)
  • Миколаїв (Миколаїв, Львівська обл.) - Буковина (Чернівці) 
  • Гірник-Спорт (Горішні Плавні) - СК Полтава (Полтава) 
  • Інгулець (Петрове) - Металург (Запоріжжя)
  • Кудрівка (Кудрівка) - Кремінь (Кременчук) 
  • Локомотив (Київ) - Діназ (Вишгород)
  • Звягель (Звягель) - Чайка (Петропавлівська Борщагівка)
  • Штурм (Іванків)/ЮКСА (Київ) - Нива (Бузова)
  • Чернігів (Чернігів) - Лівий берег (Київ)
  • Тростянець (Тростянець) - Реал Фарма (Одеса)
  • Васт (Миколаїв) - ФСК Маріуполь (Маріуполь) 
  • Дружба (Мирівка) - Вікторія (Суми) 

Третій попередній етап

Виступатимуть 16 переможців другого попереднього етапу. 

Базовий день матчів - 15 серпня.

Четвертий попередній етап (1/16 фіналу)

Виступатимуть вісім переможців третього попереднього етапу та вісім клубів УПЛ (9-16 за рейтингом).

Базовий день матчів - 23 серпня.

1/8 фіналу

Виступатимуть вісім переможців четвертого попереднього етапу та вісім клубів УПЛ (1-8 за рейтингом).

Базовий день матчів - 27 вересня.

1/4 фіналу

Виступатимуть вісім переможців 1/8 фіналу.

Базовий день матчів - 1 листопада.

1/2 фіналу

Виступатимуть чотири переможці 1/4 фіналу.

Базовий день матчів - 3 квітня 2024 року.

Фінал

15 травня 2024 року.

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